Trump praat olieprijs omhoog

Grote olieproducenten wijzen voor de oorzaak naar president Trump zelf. Hij kondigde handelssancties per 4 november tegen OPEC-lid Iran aan, vanwege schending door Teheran van zijn afspraken voor het beperken van zijn kernenergieprogramma in ruil voor het verlichten van eerdere Amerikaanse sancties.

Wie met Iran handel drijft, kan vanaf 4 november stevige boetes tegemoet zien, aldus Trump. Dat blijkt in de praktijk voor veel partners van de Verenigde Staten te gelden. Zij haken af. Wat zich indirect ook laat gelden op de Amerikaanse oliemarkt.

Snellere afbouw

Olieproducent Iran zelf is goed voor de levering van 1,5 miljoen vaten per dag.

Het onderzoeksinstituut Center on Global Energy Policy van Colombia University ziet dat de afbouw van Iraanse import „veel sneller” gebeurt dan eerder gedacht. De afbouw van import gebeurt juist op het moment dat er minder aanbod in de wereldmarkt is ontstaan. Prijzen stijgen daarop.

Donderdag haakte India af met zijn import uit Iran, uit angst tegen Amerikaanse handelssancties op te lopen. Het Witte Huis benadrukte nog eens dat het keiharde straffen uitdeelt aan landen die de sancties proberen te ontlopen.

Halsstarrig

Ook Japan haakte af, al is dat nog in overleg met het Witte Huis over de sancties. Zuid-Korea, lange tijd de op een na grootste klant van Iran, botst op een in zijn ogen halsstarrige houding van de Amerikanen.

China trekt zich weinig van de Amerikaanse sancties aan. Het is een van de grootste verbruikers van ruwe olie, maar zijn import uit Iran is sinds de vorige handelssanctie tegen de islamitische republiek afgenomen.

Op de ongebruikelijke eis steeg de prijs van Brent zelfs verder door naar $86,10 per vat van 159 liter. Ter vergelijking: begin deze week kostte een vat $81,60.

Over een week hebben beleggers in Brentolie ruim 5% verdiend, sinds januari staat er al 29% rendement. Op het diepste punt dit jaar kostte een vat nog $62,59 per vat.

Grondstoffenprijzen stijgen

De meeste grondstoffenindices stegen donderdag, toonbeeld van een langere opmars: sinds juni vorig jaar koerste de graadmeter van Bloomberg niet zo hoog.

Andere stijgers dit jaar zijn:

Tarwe +21%

WTI +26,7%

Sinaasappelsap +7,7%

Cacao +7%

Dalers sinds 1 januari:

Hout (pulp) -22%

Suiker -20%

Zink -20%

Lood -19%

Aluminium -18,4%