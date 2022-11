Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: social media weten alles van je, wij weten niks

Het zal het algoritme wel zijn, maar het is alweer even geleden dat ik deze - een paar jaar geleden veel gedeelde tekst - op sociale media tegenkwam: ’Als een dienst voor jou gratis is, dan ben jij het product dat verhandeld wordt.’ Niet fysiek natuurlijk, maar je persoonsgegevens: waar je surft, wat je googelt, waar je inlogt (en dus vermoedelijk woont), en zo voorts en zo verder.