Transactiewaarde Euronext duidelijk gestegen

Amsterdam - De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext is in september met ruim 11 procent gestegen op jaarbasis. In doorsnee werd er voor ruim 8,3 miljard euro per dag gehandeld op de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon en Dublin. Dat liet de beursexploitant weten.