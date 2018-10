Zelflerend vermogen klein in top van ING

Commissaris Henk Breukink sloeg deze week in het openbaar terug na de enorme kritiek uit Den Haag over de schikking van €775 miljoen met het Openbaar Ministerie. Door ’ernstige tekortkomingen konden sommige klanten die criminele activiteiten ontplooiden jarenlang nagenoeg ongestoord van bankrekeningen bij ING Nederland gebruikmaken”, was de uitkomst van het intensieve onderzoek.

ING bekende met de schikking ook schuld. Breukink vindt dat hiermee de kous wel af is „Ik vraag me af wat de toegevoegde waarde is van de extra kooltjes die politici op het vuur gooien. Specifiek de minister van Financiën”, mopperde hij vandaag in het NRC. Breukink, voorzitter van de remuneratiecommissie die eerder dit jaar de omstreden salarisverhoging van ceo Ralph Hamers bedacht, zou het ’niet verbazen’ als de Haagse verontwaardiging over ING gespeeld is voor politiek gewin.

De uitspraken gingen in Den Haag zelfs te ver voor de VVD, doorgaans mild voor bankiers. Kamerlid Roald van der Linde vergeleek ING met een ’outlaw-motorclub’. Zo zet ING wel vaker de gaskraan bij de eigen brandjes open.

Een selectie:

Augustus 2012

Op een besloten bijeenkomst schoffeert de Nederlandse ING-directeur Nick Jue zijn eigen personeel. „Jij zat elke avond met je dikke kont op de bank Goede Tijden, Slechte Tijden te kijken, terwijl ik iedere avond nog aan het werk ging”, zegt hij over een baliemedewerker die tegen hem uitviel over de zware reorganisaties bij de bank. De samenleving heeft de bankencrisis nog vers in het geheugen, en ontploft als de uitspraak in De Telegraaf verschijnt.

December 2012

„Huizenbezitters moeten een extra eenmalige heffing van €200 betalen”, is het plan van Directeur Particulieren Hans Hagenaars om de crisis op de woningmarkt op te lossen. „Als banken nu eens gewoon de hypotheekrente verlagen, moet je eens kijken wat er dan gebeurt op de huizenmarkt”, reageert een woedende Vereniging Eigen Huis.

Maart 2014

Hagenaars wil geld verdienen met alle privégegevens van ING-klanten. „Wij moeten bedrijven als Albert Heijn inzicht geven in het betalingsgedrag van klanten om hen op maat gesneden advertenties te kunnen aanbieden”, zegt hij in het FD. De Consumentenbond, het College Bescherming Persoonsgegevens, DNB en AFM reageren verbijsterd.

Oktober 2016

„Exciting news!”, begint ceo Hamers een bericht aan het ING-personeel waarin hij aankondigt €800 miljoen extra te investeren in de digitale systemen van de bank. Oja: er moeten ook 7000 man weg, mede omdat veel werk naar lagelonenlanden gaat. Vakbonden zijn furieus. Op de Belgische tv wordt Hamers uitgeroepen tot ’Lul van de week’.

Oktober 2016

„ING-medewerkers hebben zich afhankelijk gemaakt van de bank”, zegt HR-directeur Hein Knaapen in een interview met het FD. „Als je 55 bent en je verdient 20% boven de markt, nou, gefeliciteerd, dan heb je een probleem.” De uitspraak wakkert de woede over het schrappen van duizenden banen in Nederland en België nog eens extra aan.

Februari 2017

Wereldwijd heerst verontwaardiging over de bouw van de Dakota Access-pijpleiding over Amerikaans indianengebied. ING blijkt één van de banken die het project financieren. De uitleg dat de bank probeert intern invloed uit te oefenen is aan dovemansoren besteed. Na een halfjaar bezwijkt ING onder de druk en verkoopt het belang.

Maart 2018

President-commissaris Jeroen van der Veer denkt in het FD de angel te kunnen halen uit een salarisverhoging van 50% voor de ceo. „Ralph Hamers is Eredivisie, maar werd Jupiler League betaald”, verklaart hij het gewenste jaarsalaris van €3 miljoen. Precies vijf dagen houdt ING het vol, voor wordt erkend dat er ’een inschattingsfout’ in een ’overduidelijk gevoelige kwestie’ is gemaakt.