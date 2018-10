EU laat pulsvissers in onzekerheid

Pulsvissers onzeker over hun toekomst. Ⓒ Serge Ligetenberg

Straatsburg - De Nederlandse pulsvissers zitten nog langer in onzekerheid. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese visserijministers konden het donderdag in Straatsburg niet eens worden over de toekomst van visserij met elektroden.