Nederlandse Elastic vandaag naar Wall Street

In enkele weken schoot de marktwaarde van de zoekfunctie en indexeerder achter Uber, Nasa en eBay naar $2,36 miljard. Daarmee lijkt het plan van oprichter Steven Schuurman om vrijdag $200 miljoen op te halen voor groei te slagen.

Paradoxaal genoeg gaat Elastics notering aan Nederlandse analisten en brokers voorbij. „Het is jammer dat de notering niet in Nederland is”, zegt analist Wim Zwanenburg (Stroeve & Lemberger). „Geen haan die er nog naar kraait”, merkt broker BinckBank.

Delftse start-up

Aanvankelijk zette de van oorsprong Delftse start-up, met zelf ontwikkelde krachtige en gratis toegankelijke zoek- en indexeringstechnologie, de bandbreedte van zijn beursnotering tussen $26 en $29 per aandeel. Dat is nu $33 tot $35 geworden voor de zes jaar oude ontwikkelaar met vorig jaar een verdubbelde omzet van $159,9 miljoen.

Het nu in Amsterdam zetelende Elastic zou de grootste beursnotering van een Nederlands it-bedrijf realiseren sinds de betalingsverwerker Adyen tegen $15,1 miljard naar de beurs ging.

Onder de 5500 bedrijfsklanten bevindt zich al een derde van alle Fortune 500-concerns, veelal actief in de VS. De kracht van Elastic is volgens Schuurman dat inmiddels 100.000 ontwikkelaars zijn open software direct helpen verrijken. Met de ElasticSearch, zogeheten opensourcesoftware, krijgen klanten van webreus Alibaba tot datingsite Tinder razendsnel op relevantie gerangschikte suggesties voorgespiegeld.