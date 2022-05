Column: voor beleggers blijft het uitkijken én bibberen

Financieel

DNB-baas: ’ECB moet de rente in juli verhogen’

De Europese Centrale Bank (ECB) moet de rente in juli verhogen van min 0,5 procent naar min 0,25 procent om de inflatie te bestrijden. Dat zegt de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot in het tv-programma College Tour. De hoofdgast in de uitzending, die op zondag 22 mei wordt uitgezonden, i...