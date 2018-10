Topman GE wacht fiks salaris

Culp nam begin deze maand het stokje over van John Flannery, die sinds augustus 2017 aan het hoofd stond van het conglomeraat. De nieuwe topman krijgt standaard een jaarsalaris van 2,5 miljoen dollar. Daar kan hij 3,75 miljoen aan toevoegen als hij zijn bonusdoelstellingen behaalt. Ook kan hij nog eens 15 miljoen dollar aan extra beloningen opstrijken, plus een hoop aandelen.

Daarvoor moet Culp wel goed presteren. ,,Bijna 90 procent van zijn jaarlijks inkomen is verbonden aan risico'', laat het bedrijf weten. Hij zal in het bijzonder de dalende koers van GE op de beurs moeten ombuigen in een stijgende lijn.