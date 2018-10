'Unilever, tech en banen in focus op beurzen'

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam opent vrijdag waarschijnlijk licht hoger. Unilever staat in de schijnwerpers na het afblazen van de verhuizing van zijn hoofdkantoor. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine winsten te beginnen. De beurshandel staat in het teken van het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Verder wordt gekeken naar de technologiesector.