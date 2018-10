Beurs: Slechte week AEX

De AEX-index sloot daarop 0,9% lager op 539,51 punten. De Midkap noteerde 1% in de min op 774,64 punten.

De koersenborden in Frankfurt (-1,2%), Londen (-1,3%) en Parijs (-1%) kleurden eveneens rood.

De beurzen in New York openden met winst na stevige verliezen donderdagavond. Het lang verwachte banencijfer kwam uit op 134.000 nieuwe banen, onder de consensus van 185.000 stuks van de markt. Het werkloosheidspercentage ging naar 3,7%, het laagste punt sinds 1969, de stijging van het uurloon bedroeg op jaarbasis 2,8%, tegen 2,9% vorig jaar.

Daarop ging Wall Street naar verlies, de Dow noteerde 0,8% verlies rond het slot van Amsterdam, de Nasdaq zakte 1,3%.

Toch op stoom

,,Dit viel een beetje tegen, nadat het ADP-banencijfer van woensdag toch goed was”, concludeert Philip Marey, macroeconoom bij Rabobank. „Objectief draait de economie nog goed, maar maand op maand vergeleken is er een vertraging zichtbaar. Ook het iets lagere uurloon viel tegen. Grosso modo is er voor de Federal Reserve weinig veranderd op het pad naar renteverhogingen. Dit is geen game changer.”

Beleggers op Wall Street, waar techbedrijven donderdag een tik kregen, schrokken eerder van de opgelopen rente op Amerikaanse staatsleningen.

Vrijdagmiddag steeg de tienjaarsrente tot 3,222%. De euro koerste een fractie hoger bij $1,1517.

Rentegevaar

„De oplopende rente veroorzaakt nu ook in Europa steeds meer discrepantie tussen verschillende sectoren”, aldus Stan Westerterp van JNVB Vermogensbeheer. „Financiële waarden zoals banken en vastgoed reageren tegenovergesteld op de rente. De vraag is voor beleggers hoe groot de onrust over die rentestijging wordt. Met wijzigingen is het altijd: met de trap omhoog en met de lift naar beneden. Het kan soms snel gaan.”

Grote fondsen die uit aandelen willen kunnen tegen weinig risico al bijna 3,5% rendement oppikken met ’veilige’ staatsobligaties. „Japanners smullen ervan”, aldus Westerterp.

Aan de NYSE startte de notering van het Nederlandse Elastic, een softwarebedrijf dat dankzij een verhoogde introductiekoers is gewaardeerd op $2,3 miljard. Zijn aandeel noteerde rond 18 uur 95% koerswinst.

Unilever herstelt

In de AEX waren veel ogen gericht op Unilever (0,0%). Het voedings- en wasmiddelenconcern meldde tot verbijstering van de markt onverwacht dat het na druk van Britse aandeelhouders afziet van de verhuizing van zijn het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam. Ook de versimpeling van de bedrijfsstructuur is voorlopig van de baan. Het aandeel Unilever opende 1,4% hoger, zakte naar verlies en koerste uiteindelijk met kleine winst.

Unilever heeft nog miljarden in kas, maar de kans op overnames neemt af, aldus Berenberg. De druk op topman Polman, die de discussie over dividendbelasting de schuld geeft, neemt toe.

Het Nederlandse kabinet meldde in de middag zijn besluit over de dividendbelasting te heroverwegen.

Lampenfabrikant Signify (-2,7%) werd bij het slot de grootste daler onder de hoofdfondsen. Signify had last van een ’underperform’-advies van zakenbank Credit Suisse, met een koersdoel van €19.

Volgens analist Corné van Zeijl (Actiam) is het verlichtingsconcern blijkbaar aan het rondbellen geweest om de verwachtingen van analisten inzake de komende kwartaalcijfers te temperen. Van Zeijl sprak dan ook van „een winstwaarschuwing in slow motion”.

Staalfabrikant ArcelorMittal leverde uiteindelijk 3,9% in. KBC herhaalde een koopadvies, bij een koersdoel van €37 tegen een huidige koers van €25,88.

De beurszwaargewichten Royal Dutch Shell (-1,7%) en ASML (-1,6%) drukten de AEX eveneens in het rood.

Financials stonden bij de slotbel verdeeld: ING verloor 0,5%, ABN Amro pluste met 0,6%, NN Group met 0,4% net als Aegon (-0,1%).

Opvallend is hoe vastgoed op de beurs profiteerde van het heroverwegingsbesluit voor de afschaffing van de dividendbelasting. Met het eerder geplande afschaffen van de dividendbelasting werd beleggen in vastgoed via zogenaamde fiscale beleggingsinstellingen (fbi) verboden. Die maatregel wordt nu waarschijnlijk door het kabinet teruggedraaid en dat vooruitzicht speelde Unibail Rodamco aanvankelijk in de kaart, maar het aandeel sloot 0,4% lager.

Chemiebedrijf AkzoNobel kon bij het slot met 0,7% stijging de leiding houden, zonder duidelijke nieuwe redenen.

De winnaars in de Midkap werden bij het slot aangevoerd door flitshandelaar Flow Traders met een plus van 2,6%. Navigatieconcern TomTom (-2,1%) reageerde op een koopadvies van vermogensbeheerder Kepler Cheuvreux, inclusief een koersdoel van €9.

Chiptoeleverancier ASMI verloor 3,0%, maar bleef net achter Adyen (-3,7%) en SBM Offshore (-3,1%).

Bij de smallcapfondsen kelderde Wessanen 17,1%. ING ziet weinig groeikansen en verlaagde het koersdoel voor de natuurvoedingsfabrikant van €9,90 naar €6,40, en handhaafde het verkoopadvies.

Bouwer Heijmans kreeg en opdracht in het Rotterdamse Havenkwartier en noteerde 0,8% lager.

Van Lanschot Kempen keerde de beloofde €60 miljoen uit aan aandeelhouders en werd met 3,4% koersstijging beloond.

