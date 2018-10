VNO-NCW betreurt beslissing Unilever

,,Het is erg jammer dat zo’n belangrijke beslissing in het vaarwater terecht is gekomen van de turbulente politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk", aldus VNO-NCW. De organisatie noemt het besluit ook tekenend voor brexit-perikelen die lijken uit te monden in een ,,hard gevecht om de vestiging van bedrijven".

Bekijk ook: Verbijstering over ingreep Unilever

VNO-NCW blijft er bij dat voor Nederland verbetering van het vestigingsklimaat topprioriteit moet zijn en blijven. De ondernemersorganisatie blijft om die reden voorstander van het afschaffen van de dividendbelasting.