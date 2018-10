Unilever neemt tijd na debacle

Unilever zegt het nog steeds een goed idee te vinden om er één bedrijf van te maken. Maar of en wanneer de top van het concern met nieuwe voorstellen komt, is onduidelijk. „Daar gaan we de tijd voor nemen. We zetten daar geen deadline op”, zegt een woordvoerster.

Het voedingsbedrijf maakte vanochtend bekend dat de versimpeling van het bedrijf en daarmee ook de verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam is afgeblazen. In Londen waren te veel investeerders tegen het voorstel.

Debacle

Het terugtrekken van het voorstel is een debacle voor topman Paul Polman, de raad van commissarissen van Unilever en premier Rutte. Het plan om de dividendbelasting af te schaffen was vooral ingegeven om het hoofdkantoor van Unilever naar Rotterdam te verplaatsen

De aangekondigde aandeelhoudersvergaderingen in Londen en Rotterdam van eind oktober zijn nu niet meer nodig. Volgens wettelijke regels kan Unilever die in Londen niet afblazen, maar het bedrijf roept aandeelhouders op zich niet naar deze vergadering te begeven.

Positie Polman

De gedwongen terugtrekking van dit voorstel kan niet anders betekenen dat dat topman Polman opstapt. De topman heeft zich met hart en ziel aan het voorstel verbonden. Het debacle is zo groot dat Polman zijn krediet bij zijn investeerders heeft verloren. De versimpeling en de verhuizing naar Rotterdam zou zijn laatste klus zijn. Het bedrijf had al headhunters ingehuurd om een opvolger te zoeken. Ook de president-commissaris Marijn Dekkers, die vorige week in de Britse pers nog pleitte voor het plan, kan moeilijk aanblijven.

