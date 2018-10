Verbijstering over ingreep Unilever

Het aandeel van de maker van Dove, Knorr, Marmite en Unox-worsten steeg vrijdag bij opening van de beurs met 1,6%. Zijn koers ging na de afgeblazen verhuizing in de loop van de ochtend weer terug tot een verlies rond 11:30 uur.

De Unilever-top heeft een blamage voorkomen tijdens de Britse aandeelhoudersvergadering, menen analisten.

Het verzet liep onder kleinere aandeelhouders op, er was een meerderheid van 75% voor het schrappen van de Brits-Nederlandse structuur en verhuizing naar Rotterdam nodig. Unilever meldde een ’significante’ groep aandeelhouders kwijt te raken.

,,Dit leek een steeds beter georganiseerd verzet onder Britse aandeelhouders te worden. Die partijen vonden elkaar richting de aandeelhoudersvergadering en leken toch voldoende stemmen binnen te halen om de verhuizing te blokkeren”, aldus Jos Versteeg InsingerGillissen, die „verbijsterd” is door de ingreep van topman Paul Polman en chairman Marijn Dekkers.

’Geknakte trots’

Onderschat is de „geknakte trots van de Britten” die het effect van hun stap om uit de Europese Unie te treden nu gaan voelen, zegt Versteeg van InsingerGillissen dat voor met name grote particulieren belegt.

„,Zeker in de City in Londen is dat voelbaar. Banken vertrekken of dreigen ermee, Londen verliest prestige. Er is wrok, dit moest gestopt worden, lijkt het wel.”

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt het besluit tekenend voor Brexit-perikelen die op een ,,hard gevecht om de vestiging van bedrijven” lijkt uit te lopen.

Analisten in Londen spreken van een „vernederend” besluit na het verzet van aandeelhouders. Berenberg noemt dit „een duidelijke overwinning” voor Britse aandeelhouders. Dit kan „de pensionering van Polman versnellen”.

Druk op topman

Handelaar Rein Schutte voorziet dat de druk op topman Polman om eerder te vertrekken gaat toenemen. Vermogensbeheerder Investec rekent op een vervroegde pensionering van de bestuursvoorzitter.

„Unilever kan in het oog komen van de grote private equitypartijen, dat is interessant voor beleggers. Al zullen die een forse prijs moeten betalen”, zo verklaart hij de koersstijging in de ochtendhandel.

Chauvinisme

Corné van Zeijl (Actiam) ziet eveneens een oorzaak van het Unilever-besluit in het grote chauvinisme onder Britse beleggers. Daarop heeft de Unilever-top zijn knopen geteld.

Van Zeijl constateerde al langer dat Britse beleggers erg tegen de beschermingswal zijn die het voedings- en wasmiddelenbedrijf in de Nederlandse markt bij een vijandige overname heeft opgebouwd.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is totaal verrast door de stap. De belangenvereniging prijst juist de versimpeling die de top van het Brits-Nederlandse producent met keuze voor een enkele zetel wilde bereiken.

Unilever blijft na het besluit in de Britse FTSE 100-index genoteerd, iets wat voor in Londen actieve beleggers een belangrijke rol speelt. In het oorspronkelijke plan zou Unilever alleen aan de AEX genoteerd blijven.

Volgens handelaar Schutte heeft uittreding uit de Britse index een beperkt effect voor de grote fondsen. „Bovendien speelt dat pas later. Beleggers hopen nu wellicht op overnamekansen.”

