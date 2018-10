Flinke koersdaling Wessanen

Het natuurvoedingsbedrijf zal waarschijnlijk niet verder groeien, nadat de onderneming dit jaar twee keer een lagere winst heeft geboekt dan verwacht, zo concludeert de marktkenner. Wessanen is voor groei uitsluitend op de Franse markt aangewezen, terwijl dat land goed was voor maar 57 procent van de jaaromzet in 2017. Volgens ING presteert het bedrijf ondermaats op die markt.

De bank verwacht dat die zwakke resultaten zullen aanhouden door de komst van nieuwe concurrenten op de markt. Daarnaast zal Wessanen zwakker komen te staan tegenover grote Franse supermarkten. Die breiden hun assortiment biologische huismerken uit en gaan in toenemende mate samenwerken bij de inkoop.

Het aandeel Wessanen noteerde vrijdagochtend omstreeks 09.50 uur 11,5 procent lager op 9,07 euro.