Column: Sem in Marbella

In het korte verleden zaten we, allemaal beursvloerveteranen waarvan de meesten in hun nadagen achter een scherm op een terras met zeezicht, long op Wall Street. In de aandelen kregen we gelijk, maar door de daling van de buck verdampten onze winsten. We hielden het voor gezien en stapten terug naar de Europese markt. Dat hadden we niet moeten doen. We hadden moeten blijven zitten en dan hadden we Trump nu een vriend genoemd.

ING

"Weten jullie wat het Openbaar Ministerie met die 775 meloen schikking van ING heeft gedaan?", vraagt Aatje. "Niet uitgegeven aan de kleding van Nederlandse militairen", antwoordt Henk in een nieuwe poging om grappig te doen. Samen zitten we op bakken INGees die zelfs op betere beursdagen afkomen. Er komt ook steeds meer mismanagement naar buiten. De bank moet onder druk van de ECB een recente verhuizing van Amsterdam naar Londen alweer deels terugdraaien. Hoe is het mogelijk dat je gaat uitbreiden in een land dat uit de EU stapt? Dan wacht je toch af en probeer je je risico af te bouwen! Zodra we een alternatief hebben voor onze portefeuilles in de banksector swappen we onze conversies. De vraag is of we überhaupt nog in banken moeten, het verdienmodel wordt steeds schraler.

HEINEKEN

"Hoe was het bij Bieren", vragen de jongens terwijl er een met zijn vingertje draait voor een rondje. Met mede-beleggers van BinckBank bezocht ik de brouwerij in Zoetermeer, de grootste en modernste van Europa. "Geweldig", antwoord ik, "Echt een ervaring. Honderdelf voetbalvelden groot produceren 700.000 flesjes 'Heerlijk Helder' PER UUR. En je ziet amper een mens aan het werk in de enorme hallen. Alleen machines met de snelheid van Verstappen". "Interessant", zegt Hans, "Maar ik heb liever wat snelheid in de koers".

Hij heeft gelijk, op jaarbasis hebben we nog geen stuiver geplust.

LAATSTE KWARTAAL RIT

De meningen zijn verdeeld. Trump dwingt met zijn heffingen of het dreigen ermee voorlopig wel zijn gelijk af. Maar de man is een botte korte termijn denker. Xi Jinping heeft de Afrikaanse landen 60 miljard dollar aan financiering toegezegd. 'AmericaFirst' laat de valuta's van opkomende markten kelderen en brengt de arme onderkant van die wereld nog meer armoede, dat gaat ze opbreken. De Buffett-barometer heeft een nieuw record bereikt.

De beurswaarde of marktkapitalisatie van alle op de Amerikaanse markt genoteerde fondsen is nu 138 procent van het Amerikaanse BBP. Zelfs voor de internetzeepbel van 2001 en de kredietcrisis van 2008 was die niet zo hoog. Volgens de theorie van de 'Meester' betekent dit dat de koersen sneller stijgen dan dat de economie groeit. Hierdoor ontstaat een zeepbel. Pas als de waarde van aandelen minder dan 100% bbp bereikt, is het veilig om te kopen.

Een BULL in de markt ?

Trump verliest bij de komende tussentijdse verkiezingen de meerderheid in Senaat en/of Huis van Afgevaardigden. De Brexit wordt afgeblazen.

"Zit je nog in vastgoed in Nederland, Sem?", vraagt Richard. "Alleen nog in het Gooi", antwoord ik, "Waarom?". "De Britse belegger Round Hill Capital is aan het cashen. Was in 2014 een van de eerste buitenlandse beleggers die groot de Nederlandse markt voor huurwoningen op kwamen. Kochten toen voor 365 meloen 4000 woningen van het noodlijdende corporate Wooninvesteringsfonds. Die portefeuille breidden ze gestadig uit en de hele handel gaat nu in de verkoop voor 1,4 miljard. Soros heeft dit jaar ook zijn portefeuille verkocht. Als die mannen uitstappen, is de bel gegaan", licht mijn makker toe.

We nemen nog een afzakkertje en gaan naar huis.

Bij NIKKI BEACH zijn de laatste flessen champagne leeg geschonken. Het seizoen is voorbij.

Binnenkort stromen de overwinteraars binnen aan de Costa's. Voor een appel en een ei kun je een appartementje huren. In Benidorm en Fuengirola wordt Nederlands gesproken, Mokum met een zonnetje. Bingo, klaverjassen, voetbal kijken en kletsen, krantje lezen op een bankje op de boulevard, een 3-gangen menuutje voor een paar euro.

Sem van Berkel is aandeelhouder en direkteur vermogensbeheer bij SEM.nl en ambassadeur bij ALEX VERMOGENSBANK.