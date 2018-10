Cao-eindbod bij Douwe Egberts verworpen

Er lag een bod voor een loonsverhoging van 1,8 procent, maar de bonden hadden een eis van 3,5 procent op tafel gelegd. Volgens de bonden staat het lage bod niet in verhouding tot de ,,prima cijfers'' van Douwe Egberts en is het zelfs lager dan de inflatie. Ook is er onvrede over het plan van Douwe Egberts om flink te snijden in het aantal adv-dagen voor nieuwe werknemers.

De cao bij Douwe Egberts geldt voor circa 4000 werknemers en verliep al in juni. De komende weken worden nieuwe bijeenkomsten voorbereid, waar de leden zullen beslissen over het voeren van acties.