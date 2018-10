Unilever-baas geeft discussie over dividendbelasting de schuld

De Britse aandeelhouders waren tot voor kort voor het plan van de Unilever-top, aldus de ceo. De politieke discussie heeft hun mening veranderd, aldus Polman in een verklaring. ,,Voor dit voorstel was brede steun van onze aandeelhouders.

De afgelopen weken gaf een deel van de Britse Plc-aandeelhouders echter aan dat zij vonden dat het niet in hun belang was om voor het voorstel te stemmen. Voor een deel van de Britse Plc-aandeelhouders is de politieke discussie die in Nederland is ontstaan naar aanleiding van het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting per 1-1-2020 af te schaffen, een factor geweest bij de afweging om het voorliggende voorstel van de Board niet te steunen.’’

Polman blijft van mening dat ,,simplificatie van dubbele juridische structuur het beste is voor Unilever op de lange termijn.’’

Verder zegt hij: ,,Nu we besloten hebben om het voorstel terug te trekken, zullen we de tijd nemen om verder met onze aandeelhouders in gesprek te gaan en ons te beraden op de volgende stappen.”

