Premium Het beste van De Telegraaf

Rem op innovatie door angst voor fouten: ’Cancelcultuur viert hoogtij’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

’De gedachte is: ik kan beter niks doen, want dan kan ik ook niets fout doen.’ Foto ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

Amstelveen - Bedrijven die niet direct besloten om zich wel of niet terug te trekken uit Rusland, moesten dit op social media bezuren met een oproep tot een consumentenboycot. Johan Derksen werd na zijn kaarsverhaal massaal gecanceld. „Er is geen tijd meer voor een gesprek. Iedereen heeft meteen zijn mening klaar. En die is zwart of wit”, signaleert hoogleraar en bedrijfskundige Muel Kaptein. „Naar nuance of achtergrond kijken we niet meer.”