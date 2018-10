Analyse: Vertrek Polman kwestie van tijd bij Unilever

Ⓒ Bloomberg

Meer dan 200 gesprekken heeft topman Paul Polman van Unilever dit jaar gevoerd om aandeelhouders over de streep te trekken. Desondanks miste hij volledig het sentiment dat Unilever in Engeland toch vooral een Brits bedrijf is. Dat had hij kunnen weten, want toen Kraft Heinz probeerde Unilever voor €134 miljard over te nemen, kwamen de Britse media in het geweer om de Britse trots overeind te houden. Kraft Heinz werd weggezet als kettingzaagkapitalisten. Zelfs U2-zanger Bono was bereid een protestlied te schrijven, maakte Polman zelf ooit zelf bekend.