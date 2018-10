Open Huizen Dag populair in Utrecht en Overijssel

In totaal gooien de eigenaren van ruim 13.000 woningen de deuren open voor potentiële kopers. Dat aantal is in de afgelopen jaren hard teruggelopen. In het voorjaar van 2014 stonden er nog zo’n 50.000 woningen in de etalage, al waren er toen ook meer huizen op de markt.

In Utrecht en Overijssel liggen de plaatsen, uitgaand van die waar meer dan honderd huizen te koop staan, met het hoogste deelnamepercentage, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) aan deze krant. In de Utrechtse gemeente Leusden is dat percentage het hoogst. Daar doen 61 huizen mee aan de Open Huizen Dag en dat is 58% van de huizen die daar te koop staat.

De zeven gemeentes met het hoogste deelnamepercentage liggen allemaal in Utrecht of Overijssel. Na Leusden volgen Veenendaal (51%), Hellendoorn (46%), Hengelo (45%), Maarssen (45%), Kampen (44%) en Baarn (44%). Tiel, Castricum en de gemeente Noordoostpolder maken de top tien compleet.

Populair buiten Randstad

De dag is vanzelfsprekend vooral populair bij huizen die al wat langer te koop staan en is ook wat populairder buiten de Randstad, waar het verkopen van een huis niet zo vliegensvlug gaat als in de vier grote steden en de omliggende gemeentes.

De animo is het grootst bij verkopers van woningen van een huis dat tussen de €200.000 en €500.000 moet kosten, van die groep is het deelname percentage hoger dan 30%. Bij woningen onder €150.000 is de bereidheid om deel te nemen te verwaarlozen, huizen vanaf €1 miljoen staan in bijna 10% van de gevallen vandaag in de etalage.