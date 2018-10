Groen licht commissaris Van Lanschot Kempen

Investeerders gaven ook groen licht voor de geplande kapitaalteruggave. Van Lanschot Kempen maakte eerder bekend ruim 60 miljoen euro aan zijn aandeelhouders terug te willen geven. Dat komt neer op 1,50 euro per geplaatst aandeel. De vermogensbeheerder heeft als doelstelling om in de periode tot en met 2020 minimaal 250 miljoen euro terug te geven. Daarvan is nu 210 miljoen euro gerealiseerd.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik