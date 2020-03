Beloning topvrouw Wolters Kluwer loopt op tot €8 miljoen

Het basissalaris van McKinstry was afgelopen jaar ruim 1,3 miljoen euro, wat iets hoger was dan in 2018. Daar kwam aan bonussen voor het behalen van kortetermijndoelen nog eens ruim 1,6 miljoen euro bij en als bonus voor behaalde langetermijndoelen een aandelenpakket ter waarde van 4,6 miljoen euro. Daarmee bestaat ongeveer vier vijfde van haar beloning uit bonussen. In 2018 viel het loon van McKinstry lager uit omdat te weinig betaalde loonbelasting van ruim 3 miljoen euro van de jaren ervoor werd verrekend.

McKinstry verdient aanzienlijk meer dan financieel directeur Kevin Entricken van Wolters Kluwer. Hij kreeg vorig jaar in totaal 4,6 miljoen euro, tegen net geen 4 miljoen euro een jaar eerder. Entrickens loon bestaat voor zo’n twee derde uit bonussen.