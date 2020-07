Column: krimp voor maatschappij niet de grootste ramp

Columnist Jaap van Duijn: ’Krimp is heel beroerd voor wie zijn baan verliest of failliet gaat. Maar voor de maatschappij zijn er grotere rampen te bedenken dan een economie die eens wat kleiner wordt.’ Ⓒ FOTO TELEGRAAF

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft vorige week zijn raming voor de ontwikkeling van de wereldeconomie dit jaar fors naar beneden bijgesteld. In april dacht het IMF nog dat de wereldeconomie met 1,9% zou krimpen, nu is dat 4,9% geworden. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat de economie niet groter, maar juist kleiner wordt, de minuscule krimp van 0,1% in 2009 niet meegerekend.