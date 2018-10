Wall Street licht hoger na banenrapport VS

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 26.668 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2907 punten en de technologiebeurs Nasdaq kreeg er op 0,1 procent bij tot 7891 punten.

Uit het banenrapport bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 134.000 banen is gegroeid, terwijl economen op 185.000 banen hadden gerekend. De banengroei in augustus werd flink opwaarts herzien tot 270.000, van een eerder gemelde 201.000. De tropische orkaan Florence heeft vorige maand de arbeidsmarkt waarschijnlijk beïnvloed omdat veel winkels en restaurants moesten sluiten.

Amerikaanse staatsobligaties

Verder bleek dat de werkloosheid is gezakt naar 3,7 procent, het laagste niveau sinds 1969. Deze week zorgden goede cijfers over de economie voor sterk stijgende rentes op Amerikaanse staatsobligaties omdat de verwachting werd aangewakkerd dat de rente sneller zal stijgen. De stijgende rentes hadden juist weer een negatief op de aandelenhandel.

Bij de bedrijven was er belangstelling voor Tesla, dat in de eerste handelsminuten bijna 4 procent inleverde. Topman Elon Musk heeft kort nadat hij een schikking had getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC een tweet verstuurd waarin hij de toezichthouder provoceert. Hij zegt daarin dat de afkorting staat voor Shortseller Enrichment Commission. Daarmee doelt Musk dat de SEC vooral de belangen dient van shortsellers, mensen die speculeren op koersdalingen. De deal van Musk is nog niet bekrachtigd door de rechter.