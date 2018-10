’Aandacht beleggers verschuift naar bedrijfscijfers’

Meevallende cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid en de dienstensector worden gewoonlijk positief ontvangen door aandelenbeleggers. Afgelopen week was dit echter anders, omdat deze de obligatierentes in de VS omhoog joegen naar het hoogste niveau in jaren. Plaizier spreekt van een schrikreactie en verwacht niet dat de renteangst de beurzen lang in zijn greep zal houden. „Je ziet nu al dat de gevolgen beperkt blijven ten opzichte van eerder dit jaar, toen de beurzen duidelijk verloren nadat de 10-jaarsrente naar ruim 3% klom.”

Ook de verder opgelopen spanningen tussen de VS en China drukte het sentiment. En zeker het door Bloomberg gebrachte nieuws dat Chinese chips in de VS zouden zijn verkocht waarmee bedrijven gehackt kunnen worden, benadrukt Plaizier. „Dit raakte de beurskoersen van zowel Chinese als Amerikaanse technologiebedrijven.”

De vermogensbeheerder wijst ook op het belang van de Braziliaanse verkiezingen. Een ruime overwinning van de hervormingsgezinde rechtse kandidaat Jair Bolsonaro in de eerste ronde op zondag kan de Braziliaanse economie ten goede komen. „En dat zal ook de Braziliaanse beurs en andere opkomende markten helpen.”

Hij kijkt eveneens uit naar de start van het bedrijfscijferseizoen, met vrijdag de resultaten van grote Amerikaanse banken. „Ik reken op goede autonome groeicijfers. Wel is het de vraag hoe sterk het effect was van de koersdalingen van valuta’s van opkomende markten.”