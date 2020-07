Signaaldienst pakt voor belegger vaak mager uit

Ⓒ ILLUSTRATIE TELEGRAAF/SIMON WEEDA

Amsterdam - Gouden bergen beloven, maar niet waarmaken. Het blijkt volgens critici te vaak praktijk onder bedrijven die tegen soms honderden euro’s per jaar koop- en verkoopsignalen aan beleggende abonnees sturen of voor hen handelen. Beleggersbelangenbehartigers zijn negatief. Toch zijn er ook beleggers die wel tevreden zijn over zulke signaaldiensten.