’Medicijnkosten verdringen andere zorg’

Volgens afspraken tussen ziekenhuizen, het ministerie van Volksgezondheid, patiënten en zorgverzekeraars mogen zorgkosten die ziekenhuizen maken maar zeer beperkt groeien. Komend jaar maar 0,8% en tot 2022 daalt dat percentage naar 0%. „Dat betekent dat in feite alle ziekenhuizen moeten krimpen”, zegt Olivier Gerrits, directeur zorginkoop van de grootste verzekeraar Zilveren Kruis. Hij wijst op de stijgende druk van kosten voor dure geneesmiddelen. Volgens eerdere cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit stegen die kosten in het afgelopen jaar met bijna 7%.

Krimpen

„Het is goed dat we in de afgelopen jaren nieuwe en levensreddende geneesmiddelen erbij hebben gekregen”, wil Gerrits wel benadrukken. „Maar de kosten voor ziekenhuizen lopen hierdoor wel hard op. Als er voldoende groeiruimte is, is dat goed te doen. Maar die is er niet, dus als je die nieuwe middelen wil faciliteren, dan moet je de facto krimpen.”

In de afgelopen jaren trokken meerdere ziekenhuisbestuurders hierover aan de bel. Om zorgkosten enigszins betaalbaar te houden en niet onbeperkt te laten groeien, zorgt de minister al enkele jaren voor hoofdlijnenakkoorden met een beperkte groei voor zorginstellingen. Wim van Harten, bestuursvoorzitter van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate, zei vrijdag nog bij vakblad Zorgvisie dat die afspraak voor ziekenhuizen eigenlijk onuitvoerbaar is, omdat er wel meer patiënten met meer zorgvragen komen.

Wachtlijsten

Gerrits erkent dat en kijkt dus ook nog naar oplopende kosten van nieuwe innovatieve behandelingen. Hij vreest voor verdringing van andere zorg in het ziekenhuis. „Het is lastig te zeggen welke zorg uit het ziekenhuis verdrongen wordt. Maar als je niets verandert, dan keren de wachtlijsten wel weer terug.”

Hij sluit aan bij Van Harten. Die voorziet ook wachtlijsten. „Ziekenhuizen gaan in de knoop komen, dat zagen we bij de griepepidemie al en zelfs de verpleging komt in opstand. Er is een groot risico op ongelukken als je niet voldoende volumegroei biedt, want de patiënten zijn er wel. In dat soort omstandigheden gaat men patiënten doorschuiven of zullen wachtlijsten ontstaan”, aldus Van Harten in Zorgvisie.

Buiten dat elk ziekenhuis met verdringing te maken krijgt, zet Zilveren Kruis om zorgkosten te beheersen ook in op krimp bij inkoopafspraken. In meerjarencontracten voor alle zorgbehandelingen worden vergoedingen voor enkele jaren vastgelegd, met de voorwaarde dat ziekenhuizen inzet tonen om minder onnodige behandelingen uit te voeren en zorg naar de huisarts of naar mensen thuis te verplaatsen. Dit om niet in de financiële problemen te raken als geminderd wordt met behandelingen.

Meer zorg thuis

Zilveren Kruis heeft een eigen strategie om de zorgkosten de komende jaren wat te drukken. Namelijk door in te zetten op zorg bij patiënten thuis. Volgens de zorgverzekeraar kan 10% van de behandelingen in instellingen ook thuis gedaan worden. Bij de verzekeraar zelf gaat dit om duizenden hartpatiënten, 11.000 mensen met darmklachten en 5000 mensen met longziekte copd. Dan zijn er ook nog 700 mensen die nierdialise kunnen krijgen. Ook doet de zorgverzekeraar al enkele jaren met het Erasmus MC chemokuren bij de patiënt thuis.

Volgens Gerrits is de beweging naar zorg thuis er eentje met vele winnaars. „Patiënten zijn er blij mee. 90% van de mensen die chemo thuis kreeg, wil dit echt graag houden. Verder is zorg thuis vaak goedkoper dan in een instelling. En als we met thuismonitoring (apps om gezondheid bij te houden of online contact met de specialist, red.) werken, kan dat helpen bij arbeidsmarktvraagstukken. Oké het lost niet alle personeelstekorten in ziekenhuizen op. Ik denk dat we met z’n allen een bijdrage daarnaan moeten leveren. Je zou bijvoorbeeld ook moeten kijken of deltijders een paar uur extra kunnen werken. Dat scheelt veel.

Drenthe

Ziekenhuizen in landelijke gebieden sloten in de afgelopen maanden soms (tijdelijk) afdelingen door personeelstekorten. In Hoogeveen verdween bijvoorbeeld de afdeling verloskunde. Gerrits: „Het blijkt ook lastig om in provincies als Drenthe de spoedeisende hulp adequaat te bemensen. We zouden eigenlijk eens moeten kijken of de vereisten voor personeel niet te hoog worden. Ook zou het goed zijn om in gesprek te gaan over beschikbaarheidsnormen. Die zijn in Nederland erg streng (Ambulancediensten moeten nu officieel binnen 45 minuten op de spoedeisende hulp kunnen zijn, red.), dat terwijl er in de ambulance steeds meer mogelijk is.”