Column: Wereldvreemde Henk

Waarschijnlijk vindt hij de €115.000, die hij ontvangt voor zijn aanwezigheid bij vergaderingen, een hondenfooi. Henk heeft er de afgelopen jaren werk van gemaakt (op Twitter en in slappe speeches) om politici en media van stemmingmakerij jegens banken te betichten. Dat bereikte deze week een hoogtepunt toen hij liet optekenen dat politici niet op hoge toon naar de ING-top moeten wijzen, omdat de bank jarenlang verzuimde om witwaspraktijken op te sporen. De recordboete van €775 miljoen zal u niet ontgaan zijn.

Weinig zelfreflectie

Dat je wat minder raakvlak hebt met de maatschappij kan, maar dat je zoiets daags na het zoveelste schandaal rondom ING roept, getuigt van weinig zelfreflectie. Het juiste moment om wel met een dergelijke tekst naar buiten te komen was toen ING er onder Jan Hommen in slaagde de bank weer gezond te krijgen en €10 miljard staatssteun plus €3,5 miljard rente in 6 jaar tijd terug te betalen. Toen liet de bank zich van zijn beste kant zien en maakte korte metten met iedereen die ING-medewerkers als ’graaiers’ bestempelde. Enige borstklopperij was terecht geweest.

Types als Breukink voeden nu alleen maar het beeld dat ING-medewerkers graaiers zijn. Zonde en onzin. Het zijn namelijk deze welwillende doodnormale mensen die zijn gedrag, de witwaspraktijken of exorbitante salarisverhoging van de top aan ING-klanten mogen uitleggen. Zij hebben gewoon een baan, krijgen prima betaald, maar voor 99% geldt dat zij nog nooit een bestuurskamer van binnen hebben gezien of een bonus hebben ontvangen ter hoogte van de vergoeding van commissaris Breukink. Zij worden echter wel geconfronteerd met alle ellende. Net als de aandeelhouder. De slechte publiciteit, boetes en witwaspraktijken dragen bij aan een koersverlies van ruim 30% in korte tijd.

Henk heeft hooguit een nachtje minder geslapen.

Jim Tehupuring is eigenaar van Pro Beleggen en 1Vermogensbeheer.