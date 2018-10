Verhuizen voor betere rente

Maar wat als je helemaal niet weg wilt uit je eigen buurt? Een groeiende groep huiseigenaren verhuist binnen de eigen omgeving, om een nieuwe hypotheek te kunnen afsluiten tegen gunstigere voorwaarden. Dit ’rentehoppen’ kan veel voordelen opleveren. Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop ziet mensen verhuizen binnen dezelfde buurt of straat, soms zelfs naar exact eenzelfde huis.

„Er zijn drie momenten dat je een hypotheek boetevrij mag oversluiten: bij overlijden, als de rentevaste periode is afgelopen en bij een verhuizing”, zegt Hagedoorn. „Wie een jaar of acht geleden een hypotheek afsloot, betaalt zo 3 of 4% meer rente. Als je dan je hypotheek wil oversluiten, moet je zo tienduizenden euro’s boete betalen. Aan een verhuizing zitten ook kosten verbonden, maar die wegen niet op tegen de torenhoge boeterente.”

De hypotheekrente staat deze maand volgens de Hypotheekshop op het laagste punt ooit. Dat betekent dat mensen soms naar een duurder en groter huis kunnen verhuizen en onder aan de streep toch lagere maandlasten hebben, ziet Hagedoorn. „Er liggen hele mooie kansen, hoewel het natuurlijk wel steeds lastiger wordt in de krappe woningmarkt.”

Rentehoppers

Merel Schoonmade (43) is zo’n ’rentehopper’. Zij kocht samen met haar partner Gijs in 2007 een leuk huis in Zeist. Een jaar later sloten ze een hypotheek af tegen 5,1%. Aan de hypotheek zaten verschillende dure verzekeringsproducten en zelfs nog een stukje woekerpolis, dat Merel van een eerder huis meenam. „Dat was in die tijd allemaal nog vrij normaal. We losten bij onze oude hypotheek ook niet af. De hypotheek aanpassen zou alleen tegen een hoge boeterente kunnen.”

Het gezin kreeg twee kinderen en langzaam ontstond de behoefte aan meer oppervlakte. Een uitbouw zou de oplossing zijn, maar geld voor de verbouwing kon Schoonmade alleen lenen tegen de ongunstige voorwaarden van hun oude hypotheek.

Een oplossing diende zich aan toen de buren, vier huizen verderop, aangaven te willen verhuizen. Hun huis was hetzelfde als dat van Merel en Gijs, maar dan al uitgebouwd, gerenoveerd en met een tuinhuis. Het stel uit Zeist kon de woning onderhands overnemen en hoefde zo niet meer te verbouwen.

„We woonden in het rechterhoekhuis van een blok van vier en dat doen we nu weer. Met het verschil dat we nu meer oppervlakte hebben en de kinderen een grotere slaapkamer. De verbouwing die we wilden is hier al gedaan, en onze maandlasten zijn nu zelfs iets lager”, vertelt Merel. De nieuwe hypotheek - annuïtair met een deel aflossingsvrij - is afgesloten tegen een rente van 2,2%. Daarnaast lossen Merel en Gijs hun hypotheek nu af, wat ze heel prettig vinden.

Maandlasten

Een 3% lagere hypotheekrente levert fors lagere maandlasten op. Daarentegen moet bij een verhuizing natuurlijk wel 2% overdrachtsbelasting worden betaald, notariskosten en kosten voor eventueel hypotheekadvies. Ook aan het oversluiten van een hypotheek zitten overigens notariskosten verbonden.

„We kregen steeds meer vragen van mensen die een lagere hypotheekrente wilden, maar geen boeterente konden of wilden betalen”, zegt directeur Coen de Ruiter van vergelijkingssite Independer, waar ook hypotheken af te sluiten zijn. „Het opvallende is dat mensen zich eerst verdiepen in het oversluiten van hun hypotheek, horen welke boeterente er betaald moet worden en er dan voor kiezen om te verhuizen. Meestal is het andersom: je wilt graag naar een ander huis en verdiept je daarna in hypotheken. Maar het renteverschil is nu zo groot dat mensen er de moeite van een verhuizing voor over hebben.”

Een aantal jaar geleden kwam de zogenoemde ABA-constructie in het nieuws, een truc die sommige huiseigenaren toepasten om een betere hypotheek af te kunnen sluiten zonder boeterente.

Een huiseigenaar (A) verkoopt het huis aan een bekende (B) waarna A het even later weer terugkoopt tegen gunstigere voorwaarden. De constructie is niet illegaal, maar notarissen willen er niet aan meewerken en banken dreigen de boeterente alsnog in rekening te brengen, omdat zij het zien als een schijnconstructie. Wie het huis van de buren koopt, heeft daar uiteraard geen last van.