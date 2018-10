’Ook opsplitsen weer op tafel’

Kantoorgebouw De Brug van Unilever Nederland in Rotterdam.

Amsterdam - Unilever heeft een kostbaar jaar verspeeld. Het zal opnieuw met aandeelhouders om tafel moeten om te spreken over zijn toekomst en hopen op niet nóg meer ellende, zoals een overnamebod. Opsplitsing op last van een activistische belegger is het zwartste scenario.