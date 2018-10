Jaap van Duijn Ⓒ DE TELEGRAAF

Twee jaar en drie maanden na het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU (uitslag: 51,9% voor uittreden) is nog steeds onduidelijk welke vorm Brexit gaat aannemen, als het er al van komt. Het is immers nog steeds niet uitgesloten dat een tweede referendum wordt gehouden, met mogelijk een andere uitslag.