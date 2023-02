Premium Het beste van De Telegraaf

Huizenprijzen omhoog in 2022: zo veel kwam er in jouw woonplaats bij

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Villa’s in Blaricum, een van de drie miljoenengemeenten. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Huiseigenaren werden vorig jaar op papier flink rijker ondanks de wegzakkende prijzen in het najaar, meldt het CBS woensdag. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning was bijna €42.000 hoger dan in 2021. De hoogste prijzen werden in Bloemendaal betaald, de laagste in Pekela. Kijk hier voor de prijzen in jouw gemeente.