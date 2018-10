’Meest vergaande vrijhandelsverdrag ooit in de maak’

Dat zeggen twee diplomaten die betrokken zijn bij de onderhandelingen tegen het financiële persbureau Bloomberg. Een vrijhandelsovereenkomst zonder enige beperkingen, zoals de Britse premier Theresa May wil, zal de EU echter afwijzen.

Optimistisch

Volgens de twee bronnen boeken de onderhandelaars steeds meer vooruitgang in de gesprekken en zal het werk dit weekend doorgaan, zodat het Verenigd Koninkrijk en de EU volgende maand een akkoord kunnen tekenen. Mogelijk presenteert EU-onderhandelaar Michel Barnier woensdag het vergaande voorstel.

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie liet donderdag in interviews met verschillende Oostenrijkse kranten al weten dat hij optimistisch over het bereiken van een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Geen overeenkomst is slecht voor beide partijen, benadrukte hij.