Chemiereus Borealis steekt miljard in nieuwe fabriek

Dat schrijft de Belgische zakenkrant De Tijd. De fabriek moet in 2022 operationeel zijn. Borealis zet in de nieuwe fabriek propaangas om in propyleen, een basisgrondstof die ondermeer gebruikt wordt voor plastics in de auto-industrie en voor het absorberende laag in luiers.

Subsidie

Aan de keuze voor Antwerpen zijn drie jaar voorbereidingen vooraf gegaan. Borealis krijgt van de Vlaamse overheid €6 miljoen subsidie vanwege de opleiding die de chemiereus aan werknemers biedt en de nieuwe technologie waarmee de fabriek gaat werken. Die zorgt voor 46% lagere CO2-uitstoot dan de oude technologie.

De nieuwe fabriek levert honderd nieuwe banen op. Tijdens de bouw werken er op het piekmoment tweeduizend mensen.