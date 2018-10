Zoektocht naar financieel zorgeloos leven

Verreweg het best gelezen verhaal afgelopen week ging over het onderzoek van vergelijkingssite Pricewise, waaruit zou blijk dat de vaste lasten komend jaar honderden euro’s zal stijgen. Nog maar net van de schrik bekomen en besloten dan maar het hazenpad te kiezen, blijken ook nog eens alle benzinesoorten een nieuwe naam te krijgen. Uit angst om de verkeerde brandstof te tanken, werd het artikel dan ook massaal geraadpleegd.

Het op twee na best gelezen verhaal ging over bijstandsfraude in Turkije. Of dit artikel de interesse wekte vanuit verontwaardiging of vanuit nieuwsgierigheid naar hoe een mens zo makkelijk mogelijk een tropisch luizenleventje kan leiden, is de vraag. Bezoekers van de internetwebsite van dft waren namelijk verdacht nieuwsgierig naar tropische oorden dichtbij huis.

Hypotheekrente

Mensen die de koffers al bijna hadden gepakt, omdat zij door het vakbondsplan om de verhoging van de AOW-leeftijd met vier jaar te vertragen verwachten snel te kunnen genieten van de oude dag, Stop maar! Dat plan levert je nauwelijks iets op, heeft Martin Visser jullie voorgerekend.

Het geluk beproeven op de woningmarkt, levert waarschijnlijk meer op. De hypotheekrente staat nu op het laagste punt ooit. Het artikel daarover staat op nummer 7 best gelezen verhalen van afgelopen week.

Tesla of prijsvechter

Voor een grote groep lezers bleek Turkije en de tropische natuurverschijnselen weinig aantrekkelijk. Italië lijkt echter ook geen optie. Gedoe met banken en de Italianen pikken ook nog eens onze chocolade in.

Over de bestemming moet dus nog even nagedacht worden. Het vervoersmiddel kan natuurlijk al wel gekozen worden. Gedoe met benzinenamen, maar misschien wordt het nog wat met de elektrisch aangedreven Tesla nadat de controversiële topman Elon Musk een schikking heeft getroffen met de Amerikaanse toezichthouder SEC. Aandeelhouders waren in ieder geval blij met de goedkope deal. Toch kan het vliegtuig financieel weleens veel aantrekkelijker zijn. Bloedbad onder prijsvechters staat op tien in de top10 best gelezen verhalen afgelopen week.