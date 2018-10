’Tienduizenden consumenten betaalden te veel premie’

Dat blijkt uit een enquête van het consumentenprogramma Kassa zaterdagavond onder ruim duizend klanten van tussenpersonen en 264 financieel adviseurs. Maar liefst 78% van de consumenten zegt nooit meer iets van zijn financieel adviseur te hebben gehoord nadat zij een financieel product hebben afgesloten.

Consumenten kunnen hierdoor duizenden euro’s mislopen. Zo is de premie van overlijdensrisicoverzekeringen sinds 2002 met 60% gedaald. Financieel adviseurs zijn volgens de Wtf verplicht hun klanten hierop te wijzen.

Terugvorderen

Dankzij een uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in juli dit jaar maken mogelijk wel tienduizenden mensen kans om met terugwerkende kracht teveel betaalde premie terug te krijgen. De klant die de procedure aanspande, ontvangt €3200 omdat zij adviseur hem niet tijdig had geïnformeerd over premiedalingen van zijn overlijdensrisicoverzekering.