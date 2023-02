Premium Het beste van De Telegraaf

’Eten op de oude Sint Jan’ Brabant viert carnaval én innoveert

Door Menzo Willems

V.l.n.r. burgervoajer Peer vaan den Muggenheuvel, vastgoedkoningin Monique Persoons, Kees Minkels, assessor van ’de Peer’ en plebaan Vincent Blom. Ⓒ Henk van Esch

Brabant loopt voorop met verduurzaming en ict. Dat merk je in Den Bosch zelfs in de aanloop naar carnaval. Gehuld in een kiel en met een ’pilske’ in de hand praten ondernemers over de laatste innovaties. Zoals tijdens het Oetelkonzèrt in de Bossche Maaspoort, de opwarmer voor het zottenfeest dat vandaag van start gaat.