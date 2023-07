Waakhond ACM geeft voorrang op stroomnet aan ziekenhuis, school en huis ten koste van bedrijven

Dat gebeurt ondanks hun belang voor Nederland niet automatisch: alleen als de instellingen dat goed kunnen onderbouwen, mogen energiebedrijven die voorrang verlenen. De netbeheerders mogen alleen op basis van ’objectieve en transparante criteria voorrang geven.’

Dat meldt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag. Het gaat om de uitwerking van eerdere principiële afspraken om straks af te wijken van de praktijk van afgelopen decennia om aanvragers die zich het eerst melden een vergunning te verlenen.

Dit oude principe van first come, first served in een geliberaliseerde energiemarkt lukt niet meer: de vraag naar transportcapaciteit van stroom is de laatste tijd te snel gegroeid, aldus de overheid. De netbeheerders slagen er vanwege lange vergunningprocedures voor netwerken en trafohuisjes naast personeelstekorten niet meer in het elektriciteitsnet snel genoeg uit te breiden.

Veiligheidsdiensten

In veel gebieden is een enorm tekort aan transportcapaciteit ontstaan, aldus de ACM donderdag. Nieuwe aanvragen zijn daardoor soms vijf tot wel tien jaar niet meer mogelijk.

De ACM zegt dat schaarse netwerken op ’een maatschappelijk wenselijke manier wordt verdeeld’. De waakhond vindt ook projecten die ’bijdragen aan belangrijke maatschappelijke doelen zoals veiligheid, gezondheidszorg, woningbouw, onderwijs en duurzaamheid’ belangrijk genoeg om voorrang te kunnen krijgen.

Het gaat niet om beknotten van bedrijven, aldus ACM, het gaat erom alles te doen om het bestaande net zo efficiënt en eerlijk mogelijk te gebruiken.

Andere projecten vallen buiten die voorrang. Energieprojecten die helpen om files op het stroomnet te voorkomen, momenteel veelal grote batterijen, hebben ook een streepje voor, meldt de toezichthouder.

Bedrijven tegen

Ondernemersorganisaties hebben zich tegen de begin maart aangekondigde voorkeursbehandeling gekeerd. Bedrijven vinden dat de netbeheerders te laat uitbreiden.

Daardoor zitten ondernemers, die afhankelijk zijn van netbeheerders, nu op de blaren. Die netbeheerders hebben van de overheid de wettelijke taak om voldoende toegang tot stroom te bieden. Zij verzaken die taak in een geliberaliseerde markt schromelijk, aldus ondernemers.

Dat de overheid nu voorrang geeft ’ontslaat netbeheerders niet van de plicht om hun netten te verzwaren en te zorgen dat álle partijen die toegang willen tot het net die toegang ook zo snel mogelijk krijgen’, zegt de ACM, die stelt hierop te gaan toezien.

Het gaat om een ontwerpbesluit, nuanceert de ACM. Daarop kunnen bedrijven de komende twaalf weken reageren. „We zullen de reacties bestuderen. Op basis daarvan publiceren we dan het besluit”, aldus de waakhond.