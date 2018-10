'Cijferseizoen in zicht op beurzen'

Op macro-economisch gebied worden gegevens gemeld over de productie in de Europese industrie en komt er informatie over de Duitse handel. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt cijfers naar buiten over de Nederlandse industriële productie en handel. Verder zijn er definitieve inflatiecijfers uit Duitsland en Frankrijk.

In de Verenigde Staten staan gegevens op de rol over onder meer de producentenprijzen en inflatie. Op vrijdag meldt de Universiteit van Michigan een voorlopige raming over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in oktober.

Cijfers Air France-KLM

Op het Damrak publiceert luchtvaartconcern Air France-KLM maandag vervoerscijfers over september. De Amerikaanse samenwerkingspartner Delta Air Lines brengt donderdag kwartaalcijfers naar buiten. De aandacht op Beursplein 5 zal eveneens uitgaan naar ASR. De verzekeraar houdt woensdag zijn Capital Markets Day en zou dan een nieuwe strategie uit de doeken gaan doen. Beleggers houden verder de Braziliaanse presidentsverkiezingen in de gaten. Zondag is de eerste verkiezingsronde.

Afgelopen week hadden de aandelenmarkten te maken met flinke koersverliezen. De aandelenhandel kwam onder druk te staan door de stijgende rentes op de obligatiemarkt. Verder blijft het aanhoudende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China boven de beursvloer hangen. Daarnaast waren er zorgen over de Italiaanse begrotingsplannen, die de onrust aanwakkerden over de hoge staatsschuld van Italië.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 0,9 procent lager op 539,51 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 774,63 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,4 procent. Op Wall Street waren eveneens minnen te zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 26.447,05 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent naar 2885,57 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1,2 procent in tot 7788,45 punten.