Ceo Lavide stapt op

Poorter hoopt een nieuwe ceo te vinden met een goed netwerk onder accountants, die een bureau kan vinden die de cijfers wil controleren. Poorter, met een kleine 30% de grootste aandeelhouder, treedt per 14 oktober uit dienst. Lavide meldde vlak voor zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in juli dat huisaccountant Grant Thornton zich had teruggetrokken, vanwege ’onder andere capaciteitsproblematiek’. De acht andere kantoren die gecertificeerd zijn om jaarcijfers van Nederlandse bedrijven te controleren, weigerden eveneens. Volgens Lavide met als hoofdreden dat ze ’een gebrek aan capaciteit’ hadden.

Beslissing

,,Daardoor zijn we in een soort niemandsland terechtgekomen. Ik heb daarop met de AFM contact opgenomen, en die heeft aangegeven dat we konden proberen om al deze kantoren nog een keer aan te schrijven. Dat lijkt me geen oplossing en daarom heb ik deze beslissing genomen.”

Een nieuwe ceo voor het bedrijf met dat met een eigen vermogen van €728.000 in 2017 een verlies boekte van €540.000 is nog niet gevonden. Poorters medebestuurder en partner Anette Franken neemt tijdelijk de functie van ceo waar.

Advies

Volgens Poorter heeft hij niet van buitenaf het advies gehad om af te treden, maar heeft hij de beslissing zelf genomen na een periode van 'zelfreflectie'. ,,Dat is best moeilijk kan ik je vertellen, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat dit het beste is voor het bedrijf”, zei hij in een toelichting aan De Telegraaf.

Lavide maakte ooit als lege beurshuls deel uit van Value8, maar is daaruit losgemaakt door Poorter. In zijn zoektocht naar een bedrijf dat interesse had in de beursnotering probeerde hij onder andere het factureringsbedrijf van Dirk Scheringa. Nadat dit mislukte vond er een omgekeerde overname plaats van kinderopvangbureau GastVrij, waarna vrij snel een conflict ontstond met de verkopende partij, de directie van GastVrij. Inmiddels heeft Lavide andere kinderopvangorganisaties overgenomen, en staat GastVrij na ruim een jaar weer in de etalage.