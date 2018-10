Gemeenten rond Schiphol vrezen voor bouwplannen

ORS-voorzitter Hans Alders, die nog tot begin 2019 aanblijft voor een brede inspraak, reageert gelaten op de openlijke kritiek. Alle bouwplannen omvatten al gauw zo’n 200.000 huizen, waarvan een groot deel onder de aanvliegroutes van Schiphol. Dat is voor de luchtvaart en omwonenden onacceptabel, omdat de hinder dan verder zal toenemen.

„Er is nog niets definitiefs besloten. We noteren de wensen van de betrokken partijen. De spanning neemt toe en dat is niet voor iedereen even makkelijk”, zegt ’luchtvaartpaus’ Alders in reactie op de brandbrief, die in bezit is van De Telegraaf.

Volgens hem gaat de woningbouw, waar al toestemming voor is gegeven van Den Haag, door. Een schijntje van wat nodig is. Daar zijn volgens bewonersvoorman Kees van Ojik omstreden woonwijken bij. „Onverantwoord om daar huizen neer te zetten. Provincie en gemeenten willen vrij spel, maar dat gaat niet gebeuren. Wij eisen: niet bouwen in lawaaizones.” Ook luchtvaartmaatschappij KLM en Schiphol zijn mordicus tegen huizenbouw vlak rond de luchthaven.

Alders erkent de enorme woningbehoefte. „We moeten samen kijken waar dat het slimste kan in relatie tot de ontwikkeling van Schiphol. Niemand zit te wachten op nog meer overlast.”

De provincie Noord-Holland is bang dat er toch getornd gaat worden aan noodzakelijke bouwplannen. „We willen straks niet voor voldongen feiten worden gesteld. Is de rol van Alders nou faciliterend of sturend”, zegt gedeputeerde Adnan Tekin namens de bestuurders in het ORS-overleg.

Het is de bedoeling dat er voor de kerst een eenduidig ORS-advies naar de minister van Infrastructuur gaat over de mogelijke vlieggroei tot 2030. Ook ’vliegen en wonen’ wordt daarin meegenomen.

Volgens de bewonersdelegatie onder leiding van Van Ojik kunnen er hooguit 30.000 starts-en landingen bij het maximum van 500.000 dat vorig jaar al is bereikt.

De luchtvaart wil 650.000 starts- en landingen in de toekomst. Schiphol zelf pleit voor ’een veilige, gematigde en gecontroleerde groei’. Ook afhankelijk van de milieueffectrapportage, die klaar is maar nog geheim. Het wachten is op toetsing van experts, bewoners en milieuorganisaties, die een ’second opinion’ mogen geven.

Nu Schiphol aan het plafond zit, verscherpen de tegenstellingen. KLM wil niet reageren op de huizenruzie. Het ministerie is op de hoogte van de oplopende conflicten, maar verwijst naar Alders om oplossingen te zoeken. Zij hebben hem de verantwoordelijkheid in handen gegeven.

Tekin pleit voor pas op de plaats. „Er zijn te veel open eindjes, zoals de veiligheid op Schiphol en de herindeling van het luchtruim.” Ook Van Ojik vindt een slot op Schiphol tot 2023 onvermijdelijk, „omdat veilig vliegen, betere routes, logistiek, systemen, een extra terminal en de herriebeperking niet op orde zijn.”