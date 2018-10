'Klanten kunnen nog op Google-stap terugkomen'

Het aandeel TomTom stond recent sterk onder druk door de keuze van de klanten voor Google. ,,Het is nooit fijn, mensen die ik tegenkwam op straat benaderden me alsof ze naar een begrafenis gingen. Maar ik heb het vaker meegemaakt. Ik slaap er niet slechter om en ik raak niet in paniek", aldus Vigreux. ,,Het zijn belangrijke klanten, maar technologie verandert zo snel. Het is ook goed mogelijk dat ze nog op hun beslissing terugkomen, gelet op de privacy issues met Google."

Ook TomTom-baas Harold Goddijn refereerde eerder al aan zorgen over de privacy en de omgang met klantgegevens door Google.