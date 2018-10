Turkije maakt voorbehoud op lira-contracten

De vrijstelling die de Staatscourant aankondigde geldt ook voor de verkoop van software dat in het buitenland is geproduceerd. Ook voor leasecontracten van schepen en contracten waarbij staatsinstellingen betrokken zijn, die geen verband houden met eigendom of werkgelegenheid, wordt een uitzondering gemaakt.

Turkije zei vorige maand dat het beperkingen oplegt aan voor het gebruik van andere valuta's dan de lira voor overheidscontracten, om daarmee de waarde van de eigen munt te stutten. Die verloor dit jaar bijna 40 procent van zijn waarde ten opzichte van de dollar. Grote projecten als nieuwe snelwegen, bruggen en vliegvelden worden in Turkije nu nog vaak in dollars of euro's geprijsd.