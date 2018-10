Chinese beurs onderuit na vakantieweek

De beurs in Shanghai leverde tussentijds 2,8 procent in. Vooral de Chinese banken werden van de hand gedaan. China Construction Bank zakte 4,1 procent en Industrial and Commercial Bank of China verloor 3,5 procent.

Ook de andere beursgraadmeters in het Verre Oosten deden een stap terug. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index 0,8 procent lager. De in Hongkong genoteerde Chinese technologiebedrijven gingen verder omlaag na de berichten over Chinese spionagechips in Amerikaanse computerapparatuur van afgelopen week. Computermaker Lenovo daalde 1,8 procent en de maker van telecomapparatuur ZTE verloor 2,7 procent.

De Kospi in Seoul zakte 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney leverde 1,4 procent in. In Japan was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag.