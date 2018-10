Chinese eigenaar van Vivat onderzoekt verkoop

Anbang spreekt maandag van een ,,volgende fase in de strategische heroriëntatie". Het verkopen van een meerderheidsbelang in de verzekeraar is een van de opties.

Vivat benadrukt in een verklaring dat het onderzoek zich niet beperkt tot louter de verkoop van een meerderheidsbelang. Ook kunnen de Chinezen besluiten om vast te houden aan het belang.

Marktkenners zien onder anderen de Nederlandse verzekeraars ASR en Aegon als potentiële kopers.

Over de verkoop wordt reeds lang gespeculeerd. ASR heeft eerder zelfs bevestigd zakenbankiers van ABN Amro en Goldman Sachs te hebben ingehuurd in het gevecht om de vijfde verzekeraar van Nederland. Aegon heeft zakenbank Morgan Stanley in de hand genomen.

