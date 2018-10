Column: Bodem AEX komt in zicht

De huidige 3e correctie van dit jaar met een daling tot op heden tussen top en bodem van 7,5%, startte bij de jaartop van 576,90. Deze top werd eind juli op de borden gezet. Afgelopen donderdag werd de opgaande kortetermijnbodemlijn vanaf de septemberbodem van 533,90 neerwaarts gebroken, dit betekende het einde van de recente en vier weken durende herstelbeweging.

Hiermee was de volgende lagere top bij 554,35 een feit en werd de neerwaartse weg weer geopend. In eerste instantie had ik een dalende toppenlijn in de grafiek geplaatst vanaf de toppenzone van eind juli langs de lagere augustustop bij 565,60. Deze toppenlijn werd in de afgelopen weken opwaarts gebroken en zorgde voor meer stijgingspotentieel.

Neklijn

Met de definitieve plaatsing van de volgende lagere top bij 554,35 heb ik een nieuwe dalende toppenlijn in de grafiek geplaatst die precies bij de top van 576,90 start en langs de lagere toppen van 565,60 en 554,35 loopt. Alleen vlak na de plaatsing van de jaartop zien we nu een kortstondige doorbraak van deze dalende toppenlijn.

Deze weerstandslijn loopt momenteel bij 551,60 en daalt wekelijks ongeveer 2,5 punt. Verder was deze herstelbeweging te zien als terugtest naar het afvlakkende 200-daags gemiddelde en de neklijn van een eerder geactiveerd hoofd-schouderpatroon. Het 200-daags gemiddelde ligt momenteel bij 551,70 en de neklijn bij 550.

De tijdelijke doorbraak hierboven is daarbij te zien als overshoot en zorgde zoals eerder gezegd, niet voor een verandering van mijn kortetermijnopinie.

Eindfase bullmarkt

In het middellange- en langetermijnbeeld zien we sinds begin dit jaar een groot topvormingsproces. De belangrijkste verzwakking vond eind januari plaats toen de sinds begin 2016 stijgende bodemlijn neerwaarts werd gebroken. Deze opgaande bodemlijn was een versteiling binnen de grenzen van de stijgende langetermijntrend sinds 2009.

Dit was het startsein van een verwachte lange dalende fase. Deze fase zit echter nog steeds in het beginstadium, ofwel de ontwikkeling van een groot topvormingsproces net als in 2015. Ik acht daarbij de kans nog steeds reeel dat dit ook de eindfase van de bullmarkt sinds 2009 kan betekenen. Buiten de belangrijke neerwaartse doorbraak begin dit jaar, zien we ook een meervoudige toppenzone in de grafiek.

Rond de 574 werd een drievoudige toppenzone ontwikkeld die telkens het startpunt bleek te zijn van een correctieve beweging. Ook werd bij elke top een groot toppatroon in de maandgrafiek geplaatst. Zo werd begin dit jaar een bearish engulfing gevormd, in mei een shooting star en de maand augustus werd afgerond met een dark cloud cover.

Een steeds zwaarder wordende weerstandszone die naar mijn mening voor langere tijd niet gebroken zal worden.

Binnenkort dead cross

Tijdens de huidige 3e correctie werd ook de opgaande bodemlijn sinds maart dit jaar neerwaarts gebroken. Deze bodemlijn verbond de bodems van de eerdere correcties van dit jaar (bodems bij 516 en 544). Inmiddels is tijdens deze 3e correctie de junibodem ook al gebroken en werd een groot hoofdschouderpatroon geactiveerd. Als we verder kijken naar de gemiddelden dan lijkt een dead cross in de komende twee weken onvermijdelijk.

Dit betekent dat het 50-daags gemiddelde neerwaarts door het 200-daags gemiddelde breekt. Het 50-daags gemiddelde daalt dagelijks sneller dan het 200 daags gemiddelde en de afstand tussen deze gemiddelden is momenteel nog 3,5 indexpunt. De seinen staan dus allemaal op rood en ik verwacht dat in de laatste weken van dit jaar de bodems van het 1e kwartaal (gevormd tijdens de vrije val beweging van 10%) bij de zone 516 – 517 getest en mogelijk zelfs gebroken kunnen worden. Als we kijken naar het kortetermijnbeeld voor de komende week dan lijkt een hertest van de 533,90 bodem kansrijk.

Stijgende bodemlijn

Vlak daaronder ligt de in april gevormde opwaartse gap die nog steeds openstaat tussen de 529,40 en 533,60. Dit zijn de laatste noemenswaardige steunpunten tot aan de belangrijke meervoudige steunzone bij 516 – 517.

Aan de bovenkant ligt nu de eerste weerstand bij de voormalige junibodem van 544. Daarboven ligt bij 546,50 de meeste recente bodem van ruim een week geleden. De zone 549,50 – 551,70 wordt gekenmerkt door de dalende toppenlijn, het 200-daags gemiddelde, de neklijn van het toppatroon en de voormalige vier wekende durende stijgende bodemlijn die vorige week neerwaarts werd gebroken.

De trends zijn dus neerwaarts gericht waarbij een volgende lagere top ruim een week geleden werd geplaatst.