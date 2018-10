Italië deelt aan AEX nieuwe tik uit

De AEX sloot 1,1% lager op 533,5 punten, het laagste niveau in zes maanden. De AMX daalde 1,7% naar 761,6 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters leden vergelijkbare verliezen. De Italiaanse FTSE MIB spande de kroon met een min van 2,4%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,5% respectievelijk 1,2% lager.

Het sentiment onder beleggers werd in Europa vooral gedrukt door de uithaal van de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini naar de Europese Commissie. Hij noemde voorzitter Jean-Claude Juncker vanochtend een vijand. Hoofdeconoom Luc Aben (Van Lanschot) is niet verbaasd dat Salvini zich in de ontmoeting met Marine Le Pen van het Franse Front National zo liet gaan. „Feitelijk is er ook niets veranderd. Uiteindelijk zal er een compromis uit de bus rollen. Vanwege de verdere stijging van de 10-jaarsrente tot inmiddels 3,6% krijgt Italië steeds meer te maken met de disciplinerende werking van de markt. En voor de Europese Commissie is het land te groot om te laten vallen. Overigens is niet alleen de omvang van het begrotingstekort belangrijk, maar zeker ook hoe dit is opgebouwd. Investeren in de infrastructuur is iets heel anders dan het terugdraaien van de hervormingen op de arbeidsmarkt.”

Aben wees ook op het slechte sentiment op de Chinese beurzen. „De aangekondigde verlaging van de kapitaaleisen voor banken is slechts een kleine maatregel en al verwacht, waardoor beleggers niet positief reageerden. Ik denk dat er nu wel heel veel slecht nieuws in de koersen verdisconteerd zit. Het beter dan verwachte vertrouwenscijfer van de dienstencijfer bevestigde dat het nog altijd goed gaat met de Chinese economie. De overheid heeft bovendien voldoende middelen om deze te stimuleren.”

Een draai in het huidige negatieve beurssentiment zal volgens de econoom vooral van goede kwartaalcijfers kunnen komen. „Met name voor Amerikaanse bedrijven ziet het er goed uit, maar gezien de aanhoudende groei van de wereldeconomie zullen de meeste cijfers van Europese bedrijven ook heel behoorlijk zijn.”

Onderaan in de AEX-index eindigde biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 3,5%. Speciaalchemiebedrijf DSM sloot 3,1% lager.

ASR verloor 2,2%. De verzekeraar is geïnteresseerd in Vivat, dat door het Chinese conglomeraat Anbang officieel in de verkoop is gezet.

Verfproducent AkzoNobel leverde 1,9% in. De Amerikaanse concurrent PPG verhoogt zijn prijzen voor autoverf met 10%.

Uitzender Randstad blonk uit met een plus van 0,9%.

In de Midkap duikelde baggeraar Boskalis met 7,4%, na een adviesverlaging door ABN Amro naar verkopen. Fintechbedrijf Adyen vervolgde de stevige neergang van vorige week en leverde 4,5% in.

ASMI sloot 1,4% lager. Het Chinese TCL heeft onlangs met de toeleverancier aan de chipsector contact gehad over een eventuele overname van zijn 25%-deelneming in het Aziatische ASM Pacific Technologies.

Air France KLM ging 0,6% achteruit. KLM vervoerde vorige maand bijna 3 miljoen passagiers, een groei van 2,8%. Bij zusterbedrijf Air France was de stijging 1,2%.

Smallcap Pharming sloot 1,2% lager, hoewel analist Marcel Wijma (Leeuwenhoeck) het koersdoel tot €3,11 optrok onder handhaving van zijn krachtige koopadvies.

Op de lokale markt zakte Lavide 7%, na het opstappen van zijn topman. Het in kinderopvang gespecialiseerde bedrijf heeft moeite een accountant te vinden.

