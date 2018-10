Overleg Schroders en Lloyds om vermogensbeheer

Zakenkrant Financial Times had eerder al gemeld dat Schroders op het punt stond om de Amerikaanse rivaal BlackRock af te troeven bij het binnenhalen van de deal met Lloyds. De Britse bank is op zoek naar een nieuwe partner na het beëindigen van de samenwerking met Standard Life Aberdeen, dat eerder het vermogen beheerde. Standard Life Aberdeen heeft overigens bezwaar gemaakt tegen dat besluit en zou nu een schadevergoeding van 250 miljoen pond eisen van Lloyds.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik