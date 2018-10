'Betaaldienst Klarna werkt samen met H&M'

Stockholm - De Zweedse betalingsdienstverlener Klarna gaat een verregaande samenwerking aan met H&M. Volgens de Britse krant Financial Times betaalt de modeketen 185 miljoen Zweedse kronen, ongeveer 17,7 miljoen euro, voor een belang van minder dan 1 procent in het bedrijf. Klarna gaat als gevolg van de deal het betalen in de fysieke en webwinkels van H&M vergemakkelijken.