Ontslagvergoeding niet lager voor bijna-gepensioneerde

Dat heeft de Hoge Raad bepaald, meldt het Financieele Dagblad. Eerder kwam het Gerechtshof van Den Bosch tot dezelfde conclusie.

Arbeidsongeschikt

Een docent werd ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Hij zou echter binnen twee jaar later toch al met pensioen gaan.

De kantonrechter in Eindhoven had bepaald dat een transitievergoeding van €25.000 voldoende was. De volledige vergoeding van €75.000 toekennen, vond de rechter ’naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’.

Voor de Wet werk en zekerheid in 2015 werd ingevoerd, gebruikten rechters bij het bepalen van de hoogte van een ontslagvergoeding de kantonrechtersformule, waarbij meer ruimte was voor maatwerk. Nu hebben rechters de mogelijkheid niet meer om rekening te houden met bijvoorbeeld het daadwerkelijke inkomen dat iemand misloopt door het ontslag.

Werkloos

Volgens de Hoge Raad hebben rechters bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding niet de vrijheid om te kijken naar persoonlijke omstandigheden. Zo maakt het ook niet uit of de ontslagen persoon werkloos blijft of al een andere baan heeft gevonden. Ook bij ontslag na twee jaar ziekte houdt een werknemer recht op de vergoeding.

De transitievergoeding wordt hoger naarmate iemand langer in dienst is geweest. Het geld is hoofdzakelijk bedoeld om ontslagen werknemers te helpen een andere baan te vinden.